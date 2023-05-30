Військові витрати Росії зросли: у британській розвідці проаналізували ситуацію

Військові витрати Росії у 2022 році збільшилися на 9,2% та сягнули 86,4 мільярда доларів, що складає 4,1% від ВВП.

Британська розвідка звертає увагу, що 25 травня Стокгольмський інститут дослідження проблем миру повідомив, що військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році до 86,4 мільярда доларів. Це складає 4,1% валового внутрішнього продукту Росії.

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Насправді витрати можуть бути вищими

Британські аналітики заначили, що реальні військові витрати Росії є невизначеними через збільшення використання секретних статей бюджету, особливо з лютого 2022 року.

Росія лише нещодавно відновила публікацію розбивки основних видатків після призупинення цього в травні 2022 року. Майже напевно, що військові витрати залишаються високими, і це створює тиск на фінанси російського уряду,

– повідомили в розвідці Британії.

Це не дивно, достатньо лиш нагадати, що Росія лише на лише одну атаку по Україні — у ніч на 16 травня 2023 року – витратила щонайменше 119,08 мільйонів доларів. А за травень росіяни здійснили уже 18 масованих атак.