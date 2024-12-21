Символ незламності: десантники встановили унікальну ялинку на в'їзді у Донецьку область

На Донеччині не згасають важкі і запеклі бої. Українські оборонці мужньо стримують наступ російської навали. На в'їзді в область з'явилася справжня ялинка незламності.

Наші воїни десантники встановили унікальну ялинку на Покровському напрямку на в’їзді у Донецьку область, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Залізна ялинка десантників, які обороняють Донеччину

Новорічну красуню зібрали з арматури і металу, прикрасивши гільзами і патріотичними стрічками. Також на ній повісили шеврон повітрянодесантної бригади.

Це справжній символ незламності Донеччини, мужності, віри у Перемогу та новорічні дива,

– зазначили у Генштабі.

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До слова, головну ялинку країни в Києві на Софійській площі запалили 6 грудня. Штучна ялинка висотою 15 метрів прикрашена гірляндою довжиною 2 кілометри.