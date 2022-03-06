Військові заграли гімн на місці, де впала бомба: потужне відео

Російські окупанти продовжують намагатися захопити українські міста. Однак наші бійці завдають ворогам нищівних втрат та не забувають підіймати бойовий дух усім українцям.

З початку війни ліквідували понад 11 тисяч ворожих солдатів. Наразі більшість окупантів, яким пощастило залишитися живими, – деморалізовані. Вони все частіше лишають техніку та втікають чи здаються в полон. Тим часом українські захисники грають гімн на місці вибуху ворожих бомб. Їхній бойовий дух лише зростає.

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Українські бійці заграли гімн на місці падіння ворожої бомби

Попри те, що боротьба з окупантами триває вже 12 день, українські бійці не занепадають духом. У мережі з'являються безліч роликів, які здатні підняти настрій кожному. До прикладу, у телеграмі опублікували відео, на якому наші захисники зіграли гімн України на місці падіння ворожої бомби.

Я не знаю, хто і де це зняв, але в цьому ролику помітна така сила духу Українського НАРОДУ! Наша справа – гідна! Ми переможемо!,

– зазначив радник міністра МВС Антон Геращенко.

На ролику видно, як посеред розстріляної окупантами площі зібрався цілий військовий оркестр. Навколо бійців стоять зруйновані ворогами будинки, а гімн у виконанні захисників звучить неймовірно сильно.

Дивіться відео, як захисники заграли гімн на місці падіння бомби:

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