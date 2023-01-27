У Німеччину прибули перші українські військові для навчання на БМП Marder

Перші українські військові ще 26 січня прибули до німецького міста Кельн для навчання роботі з БМП Marder. Очікується, що Німеччина передасть Україні приблизно 40 таких машин.

Відомо, що підготовка наших військових має розпочатися найближчим часом.

Важливо У Німеччині уточнили, коли та скільки БМП Marder отримає Україна

Раніше влада ФРН оголосила про плани передати Києву приблизно 40 БМП Marder. У пакет допомоги входить і навчання українських екіпажів, яке триватиме приблизно вісім тижнів.

Крім бронемашин, до пакета допомоги увійдуть:

7 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard,

додаткові керовані ракети до ЗРК Iris-T,

ще один зенітно-ракетний комплекс Iris-T.

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У Німеччині українських військових також планують навчити користуватися американськими БМП Bradley, які США передадуть Україні для захисту від російського військового вторгнення.

Крім того, незабаром має розпочатися навчання українських екіпажів роботі з німецькими основними бойовими танками Leopard 2.

Що відомо про БМП Marder

За даними The Guardian, Україна має отримати бронемашини у першому кварталі 2023 року.

Marder (з німецької "куниця") – це гусенична бойова машина піхоти , розроблена концерном Rheinmetall наприкінці 1960-х років. Висока швидкість руху по пересіченій місцевості дозволяє БМП діяти спільно з танками Leopard як складова ударної групи.

За весь час було випущено майже 2000 одиниць. Основні характеристики:

Маса – 33,5 тонни;

Екіпаж – 3 особи;

Десант – 6 – 7 осіб;

Двигун – 600 кінських сил;

Автоматична гармата – 20 міліметри;

Дальність стрільби – до 2,5 кілометри;

Темп стрільби – до 800 – 1000 пострілів на хвилину;

Максимальна швидкість – 65 кілометрів на годину.

Цікаво, що ще у вересні виробник власним коштом відновив 16 Marder для України, але поставки блокувалися німецьким урядом. Проте концерн продовжував роботу та говорив про ремонт ще 14 одиниць. Загалом Rheinmetall береться підготувати для постачання 70 бойових машин зі старих запасів.