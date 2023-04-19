Рідні б'ють на сполох: військових з Якутії вербують в ПВК без їхньої згоди

Свавілля у Росії продовжує щоденно рости. Як з'ясувалося, військових Якутії без їхньої згоди записують до ПВК. На це вже скаржаться їхні рідні.

Ймовірно, ми б ніколи про це не дізналися. Але рідні військовослужбовців з Якутії вирішили таки боронити своїх, поскаржившись на порушення їх прав. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Звернення скерували до міноборони Росії

Про ситуацію повідомила заступниця глави регіонального уряду Ольга Балабкіна. У своєму телеграм-каналі вона звернула увагу на скарги від рідних військовослужбовців з Якутії. Їх без згоди зараховують до загонів ПВК. Це стало причиною скерування звернення до військової прокуратури та міністерства оборони Росії.

Балабкіна зауважила, що сім'ї військових, які беруть участь у так званій "спецоперації", попрохали допомоги у республіканської групи. У їхньому зверненні містилася "інформація про включення їхніх рідних без їхньої згоди у загони приватних військових компаній". Зауважимо, що не конкретизується, про які ПВК мовиться.

Водночас слід розуміти, що приватні військові компанії та свавілля – слова-синоніми. Чого лише варте вербування зеків до ПВК "Вагнера".

Правозахисники вражені цифрами

Правозахисник із Чечні, колишній юрист Комітету проти катувань Абубакар Янгулбаєв в ефірі 24 Каналу прокоментував ситуацію. За його словами, російська влада знущається з законів, які сама ж ухвалювала. Ба більше, вона використовує їх проти власного ж населення, громадян Росії.

Наразі відомо, що до ПВК "Вагнера" буцімто завербували 17 тисяч в'язнів. Але правозахисники сходяться на думці, що реальна цифра вища. Тож не дивно, що з російських тюрем буквально "зникають" ув'язнені.

Як зазначає Янгулбаєв, 17 тисяч – применшена цифра. Лише у Самарській області офіційно зникли 2 700 ув'язнених. Він припускає, що більшість із них стали найманцями Євгєнія Пригожина.

Водночас правозахисник нагадує, що у Росії майже сотня регіонів. Крім того, він закликав не забувати і про тих, хто перебував під слідством, але ще не був в'язнем. Їх також вербували, щоб відправляти на війну проти України.