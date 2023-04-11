Виплати імовірно почнуться у травні: військовим повертають доплати розміром 30 тисяч

Верховна Рада ухвалила законопроект №8312 З поправкою, відповідно до якої військовим повертають доплату розмірі 30 тисяч гривень. Раніше уряд прийняв досить складне рішення – скасувати додаткові виплати військовослужбовцям, які не перебувають безпосередньо в зоні бойових дій, аби зменшити навантаження на держбюджет.

Про це 24 Каналу повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський. Він зауважив, безумовно, для військовослужбовців це рішення стало позитивним, але перед державою постав виклик – знайти додаткове джерело фінансування цих видатків.

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Нардеп нагадав, що при під час ухвалення проєкту Закону "Про Державний бюджет" кожна друга гривня була за рахунок запозичення або зовнішнього, або внутрішнього. Згодом фінансування Збройних сил України збільшили ще на понад 500 мільярдів.

Зараз законопроєкт проходить стандартну процедуру: спочатку його підписує Голова Верховної Ради, потім протягом 15 днів Президент України або підписує, або накладає право вето.

Якщо закон набуде чинності в терміни, передбачені законодавством, то висока імовірність того, що з травня вже почнуться виплати 30 тисяч,

– повідомив Веніславський.

Доведеться залучити додаткове фінансування

За словами посадовця, під час обговорення відповідного рішення мовилося про залучення додатково близько 60 мільярдів гривень на місяць, зараз, за оцінками Міністерства фінансів, можна говорити про 10 – 15 мільярдів гривень на місяць.

Однак ця цифра ще потребує уточнення, бо поправка, за яку на вчорашньому парламентському засіданні проголосували депутати, передбачає достатньо широке коло осіб, які мають право претендувати на 30 тисяч грошової винагороди,

– додав мовець.

Протягом наступних днів будуть точно підраховані суми і вестиметься робота щодо пошуку джерел фінансування. Пропозиція щодо урізання заробітних плат високопосадовцям, може покрити лише 1 – 2% від необхідної суми, розповів Веніславський. Адже кількість держслужбовців з високими заробітними платами не співмірна із загальною кількістю українських військових.

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Хто зможе претендувати на виплати

На виплату, за словами Веніславського, можуть претендувати бійці усіх військових формувань України, які виконують свої завдання поза зоною бойових дій.

Це військовослужбовці, що перебувають на складах зберігання, на пунктах постійної дислокації військових частин несуть військову службу тощо,

– розповів нардеп.

Також на виплати можуть претендувати військовослужбовці строкової служби, адже під час дії правового режиму воєнного стану звільнення в запас цих військових не передбачено. Вони також до скасування виплат отримували ці додаткових 30 тисяч, і будуть їх отримувати після поновлення виплат. Мовиться про військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України тощо.

Чи вплине це на мотивацію бійців

Веніславський вважає, що питання додаткових виплат не було критичним з точки зору послаблення чи підсилення мотивації Збройних сил України і нашої оборони. Ті, хто воювали чи воюють в зоні бойових дій отримують грошові винагороди від 100 до 200 тисяч гривень.

Для тих, хто перебуває в тилу і отримує 30 тисяч гривень це, безперечно, позитивний момент, але для державного бюджету – це надмірне навантаження. І говорити, що повернення цих виплат істотно підвищить нашу обороноздатність – достатньо оцінні категорії, бо ті, хто хотів, і так можуть ці гроші заробляти і безпосередньо беруть участь у бойових діях,

– зауважив депутат.

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