Скандал з закупівлею форми для ЗСУ: у Міноборони вперше відреагували

У Міноборони 11 серпня відреагували на скандал з закупівлею форми для воїнів ЗСУ. Мовиться про те, що героям придбали літні куртки за ціною зимових.

У Міноборони України наголосили, що не здійснювали закупівлю форми для підрозділу ТрО ЗСУ, щодо якої проводиться розслідування. Загалом ніхто з міноборони не залучався до процесу.

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У матеріалах слідства мовиться, що договір уклали між військовою частиною та швейною фабрикою ще у 2022 році.

Підрозділи міністерства оборони до цього процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов – не залучалися,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у Міноборони наголосили про свою нульову толерантність до корупції. Додали у всіх випадках антикорупційних дій правоохоронних органів відомство усіляко сприяє досудовому розслідуванні, а також проводить внутрішні перевірки.

Деталі скандалу

Розслідувачі заявили, що у 2022 році для ЗСУ закупили літні куртки за ціною зимових. Ба більше, на шляху з Туреччини до України партія подорожчала втричі. Отже, воїни ЗСУ зустріли зиму у літніх камуфляжних куртках замість теплого одягу. Тим часом "наварити" вдалося майже 300 тисяч доларів.