Випадково викликав російського солдата: курйозний збіг обставин ледь не вбив українського бійця

Військовий 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Олександр викликав по рації спостережний пост "Плотва". Проте несподівано зустрівся з російським солдатом.

Той з'явився із засідки та назвався "Плотвою". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 14 окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого.

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Як Олександру вдалося врятуватися

Олександр розповідає, що цей кумедний збіг ледь не коштував йому життя. За його словами, в одному з бойових виходів він випередив своїх побратимів під час зачистки російських позицій.

Зупиняюся – тиша, навколо розкидані вороги. Викликаю своїх по рації – ніхто не відповідає. Починаю гукати: "Плотва! Плотва!" – так називався наш пост,

– каже боєць.

Раптово на це відгукнувся військовий у російській формі, який виринув з окопу поруч та сказав, що він "Плотва". Ймовірно, тоді росіянин міг подумати, що викликають саме його. Проте коли окупант побачив українського військового, то кинув у нього гранату.

Олександр відкрив вогонь по російському солдату. Він згадує, що після вибуху відчув, як німіє голова та темніє в очах. Тоді воїну здавалося, що це кінець. Проте згодом йому стало легше.

Осколок ворожої гранати влучив у голову, але поцілив у шолом, який колись Олександру подарував швагер. Саме він і врятував життя українському бійцю.

Зауважимо, що у бригаді також розповіли про життя українця до початку повномасштабного вторгнення. Там кажуть, що чоловік мешкав у місті Вараш, що на Рівненщині, та працював на атомній електростанції.

Після початку повномасштабної війни Олександр приєднався до лав ЗСУ. Спершу він служив зв'язківцем. Проте згодом став військовим у штурмовому підрозділі. Зараз Олександр не шкодує про власний вибір, хоча за весь час служби з ним траплялися різні історії.

Зазначимо, що Росія продовжує втрачати своїх солдатів у війні з Україною. Сили оборони мужньо знищують ворога. Лише за минулу добу вдалося ліквідувати 1 060 окупантів.