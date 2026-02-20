Життя обірвалось раптово: відійшов у вічність військовий з Франківщини Богдан Саків

У середу, 18 лютого, Україна знову зазнала болісної втрати – помер відданий захисник Богдан Саків. Військовослужбовець раптово відійшов у вічність у лікарняній палаті.

Про це повідомили у Рогатинській міській раді.

Що відомо про захисника Богдана Саківа?

Народився Богдан Іванович 5 травня 1978 року в селі Яглуш. Початкову освіту здобув у Дичківській школі, а згодом навчався у Рогатинському СПТУ №35, де опанував спеціальність тракториста.

Після училища проходив службу на морському флоті – там, де характер гартується солоним вітром і тривалими вахтами,

– додають у міській раді.

У 2000 році військовослужбовець одружився, створивши міцну родину. Згодом народилась донька, яка стала для батька найбільшою радістю та гордістю. До служби у війську Богдан Саків працював у будівельній сфері, виконував висотні роботи.

У листопаді 2025 року Богдана мобілізували до лав Збройних сил України. Він ніс службу стрільцем взводу охорони 4 відділу Івано-Франківського РТЦК та СП, сумлінно виконуючи свій військовий обов'язок.

Його смерть стала раптовою та болісною втратою для усіх. Життя чоловіка обірвалось 18 лютого в лікарняній палаті, без прощальних слів рідних.

Чин парастасу відбувся 19 лютого. Прощання та поховання розпочнуться о 14:00 20 лютого.

