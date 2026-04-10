Хотів у полон і їв землю: офіцер "Рубежу" шокував, що роблять в російській армії зі своїми

Росія знайшла два варіанти, як мотивувати власне населення йти на війну проти України. Спершу їм пропонують досить значні гроші, але далі все тримається вже на іншій основі.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що вже в самій армії до особового складу ставляться як до непотребу. Там трапляються реально дикі випадки.

Які випадки трапляються в російській армії?

За словами Отченаша, фактично російська армія тримається на страху. У них забирають телефони та відправляють на штурмові дії. А з логістикою на передовій у ворога все досить складно.

Окупанти можуть місяцями перебувати на позиціях без налагодженого постачання їжі та води. Були й дійсно несподівані випадки.

Один російський солдат здався в полон. Він вибіг на вулицю і почав їсти землю. У нього було тотальне зневоднення, тому він "піймав білку" і подумав, що це вода. Ось такі випадки трапляються,

– розповів військовий.

Не секрет, що командування може буквально вбити окупанта, якщо він відмовиться виконувати завдання. Вже були випадки, коли відправляли FPV-дрон на ураження або спеціально наводили вогонь по своїх позиціях.

