Військовий експерт назвав місяць, коли Україна може перейти у контрнаступ

У засобах масової інформації припускають, нібито Україна вже у найближчі місяці може перейти у контрнаступ. За підрахунками військового експерта, це цілком можливо.

Однак лише у випадку, якщо Україна отримуватиме допомогу від інших держав такими темпами, як зараз. Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт Олег Жданов.

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Наразі у ЗМІ припускають, нібито Україна може перейти у контрнаступ вже у червні 2022 року. На думку військового експерта, це – можливо.

Червень – цілком можливо, що ми будемо готові до переходу у контрнаступ,

– наголосив Жданов.

За його словами, на те, чи розпочнеться контрнаступ у червні, впливатимуть два фактори:

постачання зброї – якщо не знизяться темпи і ми отримуватимемо необхідну кількість;

навчання особового складу – якщо українські військові опанують надану зброю, ми зможемо вправно її застосовувати.

Він також пояснив, що поки ми не навчимо особовий склад використовувати зброю, яку надає Україні Захід, жодних кроків щодо її застосування робити не можна.

На запитання ведучої, чи зможе отримувати Україна будь-яку зброю, про яку попросить у Сполучених Штатів у рамках ленд-лізу, Олег Жданов відповів ствердно. На його думку, ми отримуватимемо високотехнологічну зброю, набагато сучаснішу, ніж у росіян.