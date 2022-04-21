Військовий експерт назвав найгірший і найкращий сценарії розвитку подій на Донбасі
Росія продовжує збільшувати свою агресію на низці напрямків України. Ситуація залишається складною і на Донбасі.
Є найкращий і найгірший сценарій розвитку подій на Сході України. Про них в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Найгірший сценарій
За його словами, найгірший сценарій – це оточення наших військ у великому (Краматорськ) і малому (Сєвєродонецьк) кільці.
Якщо окупантам це вдасться, то вони спробують наступати на Дніпро і Запоріжжя для того, щоб вийти на річку Дніпро і потім, можливо, повернути на Північ, на Київ.
Це – найгірший сценарій, який можна собі уявити на Донбасі,
– наголосив Жданов.
Найкращий сценарій
Найкращий сценарій – що Збройні Сили України вистоять і повністю нівелюють наступальний потенціал окупантів (як це було під Києвом) на всіх напрямках.
"Потім потрібно буде взяти невеличку оперативну паузу для перегрупування військ і починати третій етап війни – готувати і проводити контрнаступальну операцію", – пояснив військовий експерт.
Жданов назвав сценарії розвитку подій на Донбасі: дивіться відео