Пригожин намагається посилитися, – військовий експерт про перехід Мізінцева до ПВК "Вагнера"

Колишній заступник міністра оборони, відповідальний за матеріально-технічне забезпечення збройних сил Росії, Михайло Мізінцев влаштувався у ПВК "Вагнера". Ватажок найманців Євгеній Пригожин збирає неугодних Шойгу.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, цей перехід свідчить, що внутрішня боротьба між військово-політичними елітами в Росії лише посилюється.

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Йде поглиблення конфлікту між Пригожиним та Шойгу

На його думку, Мізінцева оголосили цапом-відбувайлом на фоні невдач російської армії в Україні. Пригожин, своєю чергою, гуртує біля себе тих, хто ображений на міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу.

"Йде поглиблення конфлікту між Пригожиним та російським міністерством оборони. Вони, мовляв, викинули професійного військового, а він собі забрав його в команду та показує, що це ефективний менеджер", – зазначив Крамаров.

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Він додав, що такі переходи в приватні військові компанії у Росії доволі регулярні. Раніше мотивацією було непогано заробити собі на пенсію. У цьому випадку, додатковим фактором є те, що Пригожин хоче посилити свою ПВК такими людьми, як Мізінцев.

Для нас це добре, щоб між ними загострюється конфлікт. Він буде лише поглиблюватись їхніми провалами на фронті, особливо, коли потрібно буде призначити винуватця,

– наголосив військовий експерт.

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