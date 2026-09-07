Куди росіяни кинуть сили восени: військовий експерт назвав головні цілі ворога

Росія готується активізувати свої наступальні дії в осінньо-зимовий період, визначаючи пріоритетні напрямки на фронті. У той час як на одних ділянках ворог фактично втратив можливість розгортати нові угруповання, на інших точитимуться найзапекліші бої.

Ситуація на лінії бойового зіткнення восени та взимку формуватиметься залежно від логістичних можливостей ворожого угруповання. Військовий експерт і засновник "Реактивної пошти" Павло Нарожний розповів 24 Каналу про ключові напрямки, куди росіяни намагатимуться кинути основні сили, та оцінив загрози для української оборони.

Чому Південь і Крим не стануть головними цілями росіян?

За словами аналітика, на південній ділянці фронту суттєвих змін чекати не варто, адже Сили оборони України утримують там перевагу в малому повітрі завдяки дронним системам. Українські безпілотники ефективно нищать логістику ворога в Запорізькій та Херсонській областях, а також у районі тимчасово окупованого Маріуполя.

Крим уже по суті як військова база перестав існувати. Як логістична база він ще працює, але для розташування військ чи завдання ударів по Україні використовується доволі лімітовано,

– підкреслив Павло Нарожний.

Тому головний акцент, на його думку, окупанти продовжуватимуть робити на Сході України. На Донбасі загарбники мають розвинену мережу автошляхів та великі міста, як Донецьк і Маріуполь, які використовують як військові та логістичні бази для накопичення сил і боєприпасів.

На Донбасі будуть точитися найважчі бої цієї зими, тому що там у ворога дуже гарна логістика та велика кількість доріг,

– наголосив військовий експерт.

Водночас на Сумщині російські війська застрягли приблизно за 20 – 24 кілометри від обласного центру поблизу Юнаківки. Попри це, бойові дії в прикордонні триватимуть і надалі через близькість до державного кордону Росії.

Військовий експерт пояснив, де точитимуться найважчі бої цієї зими: дивіться відео

Окремо експерт звернув увагу на потенціал використання далекобійних безпілотників у глибині території Росії. Якщо українські засоби отримають відповідні технічні можливості та зв'язок, це дозволить уражати рухомі цілі на великій відстані від кордону.

Якщо ми зможемо завдавати удари на території Росії, то з технічного погляду дрон може залетіти на 500 і 1000 кілометрів від державного кордону. Він стане набагато точнішим і зможе влучати у рухомі цілі, повністю обрізаючи логістику ворога,

– резюмував Нарожний.

Варто додати, що окупанти також намагаються тиснути в бік Слов'янська та Костянтинівки на Донеччині. Однак у самій Костянтинівці міські бої тривають вже тривалий час, а українські оборонці надійно утримують індустріальні зони міста, виснажуючи піхоту противника.