Супергерої – серед нас: воїн з Київщини після протезування руки повернувся на фронт

24-річний військовий Олександр з Київської області втратив руку на війні з окупантами. Після отримання біонічного протезу хоробрий воїн знову відправився на передову.

Олександр брав участь у звільненні Чернігівщини, бив ворогів на Запорізькому напрямку, а згодом – і на Донецькому. Власне, там захисник і втратив праву руку.

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У танк воїна влучила міна

Олександр разом з побратимами вирушив деокуповувати село поблизу Сіверська, що у Бахмутському районі. Кулемет танка, в якому їхали бійці, заклинив і щоб його перезарядити, Олександр вибрався з машини.

Саме в той момент у танк влучила ворожа міна. Оборонець отримав численні поранення: багатоуламкові пошкодження боку, поламані ребра, пробиті легені та посічена рука.

Побратими воїна надали йому домедичну допомогу, після чого пораненого захисника доправили до лікарні в Краматорську, де йому і ампутували кінцівку. А далі – низка операцій і декілька місяців перебування в лікарнях Дніпра та Києва.

Військовий став супергероєм

Після завершення лікування Олександр мріяв про сучасний біонічний протез, який дає змогу повернути руці дрібну моторику. Спеціалісти реабілітаційного центру "Незламні" встановили воїну нову руку.

Олександр отримав нову руку / Фото Перше медичне об'єднання Львова

Після того, як військовий навчився нею керувати, він без роздумів знову повернувся на фронт. До слова, вдома на нього чекає дружина та 5-річний син, для якого татко – супергерой.

Син дуже зрадів, коли вперше побачив цю руку. Йому дуже подобаються супергерої з Marvel, і тепер я для нього – залізна людина,

– розповідає Олександр.

Медики додають, що цей біонічний протез боєць отримав завдяки компанії з розробки інтегральних мікросхем Renesas Electronics в Україні.

Зверніть увагу! Національний центр реабілітації НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) на базі Першого медоб’єднання Львова – це унікальне місце, де кожен, хто постраждав від війни, отримує шанс бути врятованим та отримати якісну реабілітацію.

З кожним таким українцем там працює мультидисциплінарна команда: хірург, травматолог, протезист, психотерапевт, фахівець із реабілітації. Пацієнт не шукає допомоги за кордоном чи в кількох різних закладах, він отримує її в одному центрі.