Військовий купив і передав ЗСУ 8 австрійських бронеавтомобілів Pinzgauer

Український військовий з позивним "Гора" придбав для армії 8 бронеавтомобілів Pinzgauer. До повномасштабної війни чоловік був успішним підприємцем, а зараз регулярно допомагає війську.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України. Ім'я військового невідоме.

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Бронеавтомобілі уже передали армії

У Міноборони повідомили, що 2 бронеавтомобілі Pinzgauer уже передали на потреба Територіальної оборони, 6 – на потреби Збройних Сил України.

Військовослужбовець, який придбав броньовані автомобілі, пообіцяв після перемоги у війні розкрити своє ім'я та запевнив, що буде допомагати доти, поки це потрібно. Його процитували на сторінці у фейсбуці Територіальної оборони.

Вся моя допомога українській армії анонімна, щоб ніхто не знав моє прізвище чи бачив обличчя. Я роблю свою справу, те, що маю робити у такі часи. Буду там, де моя допомога потрібна найбільше. Знаю і розумію усі потреби. Після перемоги обов'язково розкрию себе,

– наголосив "Гора".

Втрати окупантів на фронті

Pinzgauer – це багатоцільові універсальні машини, виробником яких є BAE Systems Land Systems. Автомобілі оснащені додатковою модульною бронею. Машина забезпечує захист від вогню зі стрілецької зброї, осколків артилерійських снарядів та вибухів.

Українські захисники та захисниці вже 106-у добу протистоять російським окупантам. Наші воїни роблять усе можливе й неможливе, щоб наблизити нашу державу до перемоги. Станом на 8 червня втрати окупаційних військ становлять:

близько 31 500 осіб з особового складу;

1 393 танків;

3 429 бойових броньованих машин;

703 артилерійські системи;

213 реактивних систем залпового вогню;

96 одиниць засобів протиповітряної оборони;

212 літаків;

178 гелікоптерів;

559 безпілотників;

125 крилатих ракет;

13 кораблів та катерів;

2 406 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

53 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі зазначають, що кількість ліквідованих окупантів є орієнтовною. Причина цього – активні бойові дії, які ускладнюють підрахунок.

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