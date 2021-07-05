Не врятувались: відомо про нові жертви внаслідок авіатрощі військового літака на Філіппінах

На Філіппінах 4 липня внаслідок невдалої спроби посадки розбився військовий літак. Спочатку було відомо про 17 загиблих, проте наразі влада констатує: вижити не вдалось щонайменше 52 людям.

Четверо з жертв авіакатастрофи – цивільні. Вони перебували на землі – працювали в каменоломні, коли літак впав і вибухнув.

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Сили безпеки вже знайшли бортові самописці

Літак розбився та впав на території селища. Ще 51 постраждалий – у лікарні, більшість з них – солдати. Сили безпеки Філіппін знайшли у хащах "чорні скриньки" повітряного судна.

Жертв ідентифікуватимуть за стоматологічними картами

Наразі правоохоронні органи займаються розслідуванням трагедії. Експерти досліджуватимуть бортові самописці, а поліція поки допитує свідків. Наразі найважливіше завдання – проаналізувати записи розмов пілотів та диспетчерської вежі.

Представники військових кажуть, що останки загиблих доведеться ідентифіковувти за стоматологічними картами, адже тіла дуже сильно обгоріли.

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Що відомо про катастрофу: