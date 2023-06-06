20 тисяч дронів для 100 військових підрозділів: "Мадяр" відкрив безпрецедентний збір

Відомий аеророзвідник з позивним "Мадяр", командир групи "Птахи Мадяра", оголосив безпрецедентний збір на 20 тисяч дронів-камікадзе та 200 крил-ретрансляторів. Мета збору – 350 мільйонів гривень.

Кожен з дронів-камікадзе несе 1 кілограм вибухівки. А крило-ретранслятор значно покращує технічні характеристики дронів і дозволяє доставляти такі кілограмові "цукерки" для ворогів втричі далі, ніж це роблять звичайні дрони.

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Час переходити на промислові партії

Дрони-камікадзе – дієвий інструмент доправлення "цукерок" до "хробаків". Єдина проблема, що потребує вирішення, – це їхня кількість. Вже час перейти на промислові партії, і ми зробимо це разом! Тому я оголошую безпрецедентний мегазбір на народні дрони. 20 тисяч народних дронів та 200 крил-ретрансляторів буде поставлено для забезпечення 100 підрозділів ЗСУ,

– заявив "Мадяр".

Він також додав, що у рамках збору потрібно зібрати 350 мільйонів гривень. Звісно, цифра безпрецедентна, але це еквівалент вартості трьох танків. І, за словами військового, "ніякий не еквівалент вартості життів цивільного населення, що сьогодні щоденно потерпає від ворожих авіа- і ракетних ударів, і бійців на передовій".

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За його словами, дрони-камікадзе в достатній кількості можуть за лічені хвилини зупинити практично будь-який наступ та будь-які штурмові дії противника. Водночас збільшення дальності використання дронів дозволяє знищувати навіть артилерію ворога, що стоїть значно далі лінії фронту.

Командир аеророзвідників повідомив також, що дрони виробляються в одній з країн, що є "сировинно безпечною", тобто – незалежною від поставок запчастин з Китаю. Вартість одного безпілотника – 400 доларів при належній якості.

Перша партія – кілька тисяч дронів – вже вийшла з виробництва і буде відправлена в Україну відразу по завершенню збору "Мадяр" пропонує всім великим фондам і волонтерським спільнотам доєднатися до забезпечення наших бійців дронами-камікадзе.

"Ми дамо можливість всім великим фондам і волонтерським спільнотам доєднатися і робити це через той самий канал замовлення", – наголосив захисник.

Як долучитися до збору

Монобанк:

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Банка https://send.monobank.ua/jar/7UsDUH6np1

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