Які документи військовослужбовці можуть посвідчити без нотаріуса

Під час бойових дій військові не завжди можуть звернутися до нотаріуса, тому держава дозволила оформлювати важливі документи прямо у частині. Командири мають право посвідчувати їх.

Документи, посвідчені командиром, мають таку ж юридичну силу, як нотаріальні. Про це повідомляє Міноборони.

У яких випадках військовий може обійтися без нотаріуса?

Військовий може без черг і витрат оформити документи на місці служби. Це дозволяє:

дати рідним право діяти від його імені (через довіреність);

самостійно визначити, кому дістанеться майно і виплати (через заповіт і розпорядження);

вирішити, хто отримуватиме гроші у разі полону чи зникнення.

Усі ці документи можна змінити або скасувати в будь-який момент.

Які документи може посвідчити командир:

Довіреність – дає право іншій людині представляти інтереси військового (крім операцій з нерухомістю та цінними паперами).

Заповіт – визначає, кому дістанеться майно після смерті.

Розпорядження на випадок загибелі – вказує, кому і як виплатять грошову допомогу.

Розпорядження на випадок полону або зникнення – дозволяє самостійно визначити, хто отримуватиме грошове забезпечення (навіть 100% одній людині).

Як відбувається процедура:

Спочатку військовий звертається до свого командира або уповноваженої особи. Командир пояснює права і наслідки, перевіряє документ і переконується, що рішення прийняте добровільно. За потреби допомагає його оформити.

Підпис ставлять у його присутності, іноді – зі свідками (обов'язково для заповіту). Після цього документ реєструють.

Довіреності та заповіти передають до Міністерства юстиції і вносять у відповідні реєстри. Оригінал особистого розпорядження додають до особової справи та зберігають у ТЦК, а військовий отримує копію з відміткою.

До слова, командири і раніше могли посвідчувати деякі документи замість нотаріуса. Але після початку повномасштабної війни їм дали більше повноважень, щоб військові могли швидше оформлювати документи прямо на службі. У 2025 році з'явилась нова можливість – військовий може заздалегідь визначити, кому будуть виплачувати його гроші, якщо він потрапить у полон або зникне безвісти.

Останні новини про мобілізацію