Виключений за станом здоров'я: адвокат пояснив, чи можуть знову поставити на облік
- В Україні існує законний механізм виключення з військового обліку за станом здоров'я.
- Особи, звільнені зі служби за станом здоров'я, не зараховуються в запас та виключаються з військового обліку.
В Україні є законний механізм виключення з військового обліку за станом здоров'я. Проте час від часу постає питання, чи має це рішення зворотню дію.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.
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Кого виключають з військового обліку
Згідно з законом, у запас зараховують громадян України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку. Вони перебувають на військовому обліку в відповідних ТЦК та СП й органах інших військових формувань, пише адвокат Ігор Дайнеко.
Виключенню ж підлягають громадяни України, які, зокрема, визнані непридатними до військової служби.
Таким чином, особи які звільнені зі служби за станом здоров'я (непридатні до служби) не зараховуються в запас та виключаються з військового обліку.
Загалом, виключенню з військового обліку підлягають громадяни, які:
померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
- припинили громадянство України;
- визнані непридатними до військової служби;
- досягли граничного віку перебування в запасі;
- засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Важливо, що після виключення з військового обліку особа перестає бути військовозобов'язаним чи резервістом.