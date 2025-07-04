Виключений за станом здоров'я: адвокат пояснив, чи можуть знову поставити на облік

В Україні є законний механізм виключення з військового обліку за станом здоров'я. Проте час від часу постає питання, чи має це рішення зворотню дію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Кого виключають з військового обліку

Згідно з законом, у запас зараховують громадян України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку. Вони перебувають на військовому обліку в відповідних ТЦК та СП й органах інших військових формувань, пише адвокат Ігор Дайнеко.

Виключенню ж підлягають громадяни України, які, зокрема, визнані непридатними до військової служби.

Таким чином, особи які звільнені зі служби за станом здоров'я (непридатні до служби) не зараховуються в запас та виключаються з військового обліку.

Загалом, виключенню з військового обліку підлягають громадяни, які:

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі;

засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Важливо, що після виключення з військового обліку особа перестає бути військовозобов'язаним чи резервістом.