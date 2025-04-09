Мобілізація 2025: як змінилися правила військового обліку в Україні

У 2025 році в Україні набирають чинності оновлені правила військового обліку. Вони стосуються не лише чоловіків, а й жінок окремих спеціальностей. За порушення – адміністративна відповідальність і навіть розшук через поліцію.

Про це розповідає 24 Канал. В Україні з 2025 року посилили правила ведення військового обліку і це пов’язано з оновленням мобілізаційного підходу держави в умовах воєнного стану.

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Як не порушити правила військового обліку

Військовий облік – це не просто формальна реєстрація, а системна діяльність, яка дозволяє фіксувати наявний мобілізаційний ресурс країни та забезпечувати його ефективне використання в разі потреби.

Відтепер актуалізація персональних даних, своєчасне прибуття до ТЦК, надання документів та дотримання встановлених термінів – не рекомендація, а обов’язок.

На облік зобов’язані ставати чоловіки віком від 16 років і до граничного віку запасу, резервісти, а також жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Крім того, за бажанням це можуть зробити й жінки інших професій, передбачених переліком Міністерства оборони.

Серед основних вимог – обов’язкова реєстрація за місцем проживання або роботи, обов’язок повідомляти про зміну персональних даних протягом 7 днів, а також своєчасна явка до ТЦК після отримання повістки. У разі переїзду, громадянин має з’явитися до нового військкомату впродовж тижня, маючи при собі паспорт та військовий квиток.

Окрему увагу приділяють тим, хто перебуває за кордоном. Якщо людина була знята з військового обліку у зв’язку з виїздом з країни на строк понад три місяці, вона зобов’язана стати на облік упродовж 30 днів після набрання чинності урядової постанови №563 від 16 травня 2024 року.

У Міністерстві оборони наголошують: порушення встановлених правил може мати серйозні наслідки. У застосунку Резерв+ може з’явитися позначка "Порушення правил військового обліку". Це означає, що ТЦК уже подав заяву до поліції про розшук громадянина, і його можуть адміністративно затримати для доставки до військкомату. Причиною може бути, зокрема, неявка за викликом або несвоєчасне оновлення даних.

Втім, іноді система може працювати збоєм й у такому випадку у відомстві радять спершу перезапустити додаток, а якщо позначка не зникає – звернутись до ТЦК для уточнення інформації.

Важливо також щороку до 1 жовтня подавати документи, які підтверджують право на відстрочку, а також проходити звірку персональних даних з даними в облікових системах не рідше одного разу на п’ять років.

Фактично, військовий облік – це елемент особистої відповідальності кожного громадянина у справі оборони країни. Його ігнорування – не лише адміністративне порушення, а й питання державної безпеки.