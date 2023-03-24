Які категорії чоловіків можуть поновити на військовому обліку та знову мобілізувати

Під час мобілізації вручити повістку можуть навіть тим громадянам, яких у мирний час зняли з військового обліку. Адже цими питаннями займається безпосередньо призовна комісія, а не уповноважені особи, які вручають повістку.

Юрист-волонтер Гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев розповів, що наше законодавство розрізняє поняття зняття та виключення з військового обліку. Проте в обох випадках особу можуть мобілізувати під час воєнного стану та загальної мобілізації.

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Коли можуть мобілізувати зняти чи виключених з обліку

Владислав Зайцев пояснив, у випадку зняття та виключення з військового обліку законодавець по-різному регулює можливість призову військовозобов'язаних.

По-перше, вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі. Річ у тому, що при врученні повістки уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутність факту відстрочки від призову. Цими питаннями займається безпосередньо призовна комісія,

– заявив юрист-волонтер.

Він також запевнив, що в обох випадках треба з'явитися у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у встановлений час та дату.

Ба більше, юрист пояснює, що зняті з військового обліку особи можуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації. Проте тільки у випадку, якщо вони пройдуть медичну комісію.

Що стосується виключених з військового обліку, то вони також не підпадають під категорію тих, хто має відстрочку. Але, є певні нюанси,

– заявив Владислав Зайцев.

За його словами, якщо військового виключити з військового обліку через непридатність до служби на підставі висновку військово-лікарської комісії, то його не можуть мобілізувати. Проте:

якщо виключення з обліку відбулось до повномасштабного вторгнення, є ймовірність, що військовозобов'язаного знову викличуть на військово-лікарську комісію, щоб повторно оглянути та перевірити стан здоров'я;

якщо військово-лікарська комісія встановила придатність або обмежену придатність до служби, то чоловіка можуть призвати на військову службу.

Мобілізація весною 2023 року

У лютому 2023 року Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації до 20 травня 2023 року. Тобто мобілізація в Україні не припинялась з 24 лютого 2022 року.

Щодо кількості мобілізованих, то юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів, що інформація щодо кількості мобілізованих є таємною, адже становить велику цінність для ворога. Ба більше, мобілізація відбувається за територіальним принципом – кожен регіон має певний план щодо мобілізованих.

Варто додати, що є військовозобов'язані, які мають право виїжджати за кордон. Детальніше про категорії осіб та документи, які для цього потрібні – читайте тут.

Довідка. У випадку виникнення додаткових питань можна звернутися на гарячу лінію Асоціації правників України можна за номером 0 800 335 818. Дзвінки безплатні по Україні. Гаряча лінія працює в будні з 9:00 до 18:00