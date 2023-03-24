Які категорії чоловіків можуть поновити на військовому обліку та знову мобілізувати
Джерело:ZN.UA
Під час мобілізації вручити повістку можуть навіть тим громадянам, яких у мирний час зняли з військового обліку. Адже цими питаннями займається безпосередньо призовна комісія, а не уповноважені особи, які вручають повістку.
Юрист-волонтер Гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев розповів, що наше законодавство розрізняє поняття зняття та виключення з військового обліку. Проте в обох випадках особу можуть мобілізувати під час воєнного стану та загальної мобілізації.
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Коли можуть мобілізувати зняти чи виключених з обліку
Владислав Зайцев пояснив, у випадку зняття та виключення з військового обліку законодавець по-різному регулює можливість призову військовозобов'язаних.
По-перше, вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі. Річ у тому, що при врученні повістки уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутність факту відстрочки від призову. Цими питаннями займається безпосередньо призовна комісія,
– заявив юрист-волонтер.
Він також запевнив, що в обох випадках треба з'явитися у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у встановлений час та дату.
Ба більше, юрист пояснює, що зняті з військового обліку особи можуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації. Проте тільки у випадку, якщо вони пройдуть медичну комісію.
Що стосується виключених з військового обліку, то вони також не підпадають під категорію тих, хто має відстрочку. Але, є певні нюанси,
– заявив Владислав Зайцев.
За його словами, якщо військового виключити з військового обліку через непридатність до служби на підставі висновку військово-лікарської комісії, то його не можуть мобілізувати. Проте:
- якщо виключення з обліку відбулось до повномасштабного вторгнення, є ймовірність, що військовозобов'язаного знову викличуть на військово-лікарську комісію, щоб повторно оглянути та перевірити стан здоров'я;
- якщо військово-лікарська комісія встановила придатність або обмежену придатність до служби, то чоловіка можуть призвати на військову службу.
Мобілізація весною 2023 року
- У лютому 2023 року Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації до 20 травня 2023 року. Тобто мобілізація в Україні не припинялась з 24 лютого 2022 року.
- Щодо кількості мобілізованих, то юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів, що інформація щодо кількості мобілізованих є таємною, адже становить велику цінність для ворога. Ба більше, мобілізація відбувається за територіальним принципом – кожен регіон має певний план щодо мобілізованих.
- Варто додати, що є військовозобов'язані, які мають право виїжджати за кордон. Детальніше про категорії осіб та документи, які для цього потрібні – читайте тут.