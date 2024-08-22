Що загрожує 16-річним юнакам, які не стануть на військовий облік: пояснення адвоката

Кожен 16-річний громадянин України зобов’язаний стати на військовий облік. У разі невиконання цього обов'язку такі юнаки можуть відчути певні юридичні наслідки.

Про це розповів адвокат Дмитро Франчук. Згідно з законодавством України, юнаки, які досягли 16-річного віку, повинні зареєструватися у відповідному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Які наслідки чекають на 16-річних, які не стануть на військовий облік

Як вимагає закон, реєстрація у ТЦК та СП також передбачає проходження медичного огляду та реєстрацію особистих даних призовника. Вона є обов’язковою і контролюється на державному рівні.

За словами адвоката, якщо юнак не стане на облік, це може мати наслідки у вигляді адміністративного стягнення. За неповнолітнього відповідальність нестимуть його законні представники, тобто батьки або опікуни.

Розмір штрафу може залежати від конкретних обставин справи. Водночас відсутність взяття на військовий облік у 16 років не створює негайних перешкод для виїзду за межі країни. Однак, після досягнення повноліття ситуація змінюється.

Якщо юнак не виконав свої обов’язки щодо військового обліку, це може розцінюватися як ухилення від військової служби. У такому випадку можуть виникнути серйозні обмеження на виїзд за кордон, що суттєво ускладнить життя хлопця.

Аби стати на військовий облік, юнак повинен звернутися до територіального центру комплектування за місцем проживання. Процедура передбачає обов’язковий медичний огляд, під час якого визначається придатність до військової служби.

Результати огляду, а також інші особисті дані призовника заносяться до військово-облікових документів. Ці дані зберігаються та використовуються для подальших призовних заходів,

– запевнив Франчук.