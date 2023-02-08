Загальна мобілізація в Україні: що загрожує за порушення правил військового обліку

В Україні триває проведення загальної мобілізації. Військовозобов’язані чоловік мають стати на військовий облік.

У разі порушення обліку – загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. Детальніше про це – читайте далі.

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Що загрожує за порушення правил військового обліку

Так, військовозобов’язані чоловіки, які порушують правила військового обліку, притягуються до відповідальності за статтею про адміністративні правопорушення.

До порушень правил військового обліку відноситься:

Якщо чоловік не з’явився за викликом до військкомату без поважних причин,

якщо чоловік не повідомив військкомат про зміну місця проживання чи облікових даних тощо.

У такому випадку потрібно сплатити адміністративний штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 850 – 1 700 гривень.

До речі, неявку до військкомату після отримання повістки кваліфікуватимуть як ухилення від мобілізації. За це може загрожувати позбавлення волі від 3 до 5 років.

Якщо ж військовозобов’язаний не стоїть на військовому обліку та ухиляється від нього, після першого попередження від військкомату штраф становитиме від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 5 100 – 8 500 гривень.

Українці за кордоном мають ставати на військовий облік

Наразі посольства, а також консульства зобов'язані вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних, а також резервістів. Мовиться про тих, хто перебуває на тимчасовому консульському обліку.

Якщо призовник, військовозобов'язаний або резервіст надовго покидає країну, то йому потрібно буде знятися з обліку. Мовиться про терміни у понад 3 місяці.

І якщо чоловік покидає Україну на понад три місяці, то він зобов'язаний стати на військовий облік у тій державі, в якій він перебуватиме. Для цього слід буде навідатися до дипломатичної установи України.

Щойно резервіст, військовозобов'язаний або призовник прибуває до іншої держави, у нього є 7 днів, щоб стати на облік. Для цього слід мати з собою паспорт громадянина України, а також відповідні військово-облікові документи.