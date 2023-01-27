Чи мають право вручати повістки українцям за кордоном: відповідь Сухопутних військ

Кабмін затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку. Питання щодо вручення повісток за кордоном вже викликало значний резонанс серед суспільства.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що громадяни України, які перебувають за кордоном понад три місяці, зобов'язані стати на консульський облік.

До теми Військовий облік українців за кордоном: що може чекати на порушників постанови

Такі громадяни мають перебувати на військовому обліку у консульстві відповідної держави. За необхідності їм може бути вручена повістка до територіального центру комплектування,

– зазначив Горбач.

Зверніть увагу Чи вручатимуть українцям повістки за кордоном: що слід знати про нові правила військового обліку

Що треба знати про військовий облік за кордоном