Військовий облік українців за кордоном: що може чекати на порушників постанови

Уряд затвердив правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Нові правила вже викликали неабиякий резонанс серед суспільства.

Саме пункт постанови № 1487 щодо військового обліку за кордоном набув найбільшого резонансу. Через російську агресію чимало українців опинилися за межами країни, пише 24 Канал.

Читайте повністю Чи вручатимуть українцям повістки за кордоном: що слід знати про нові правила військового обліку

Військовий облік за кордоном

Точної кількості наразі нема, але мовиться приблизно про 7 – 8 мільйонів людей. Більшість з них – жінки, діти та літні люди, проте, серед біженців є й чимало чоловіків призовного віку.

Зазначимо, що чимало громадян України працювали за кордоном і до 24 лютого. До 2023 року вони фактично були в такий собі "сірій зоні". Постанова Кабміну № 1487 намагається розв'язати й це питання.

Військовий облік серед українців за кордоном вестимуть дипломатичні відомства, вони будуть також "сприяти поверненню" військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації.



Як саме відбуватиметься цей процес – наразі невідомо, відповідний механізм у постанові Кабміну не прописаний. 24 Канал окремо звернувся за коментарем до МЗС щодо того, як буде діяти цей військовий облік у дипустановах. Наразі очікуємо на відповідь.

Як він буде відбуватися