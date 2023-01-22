Військовий облік українців за кордоном: що може чекати на порушників постанови
Уряд затвердив правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Нові правила вже викликали неабиякий резонанс серед суспільства.
Саме пункт постанови № 1487 щодо військового обліку за кордоном набув найбільшого резонансу. Через російську агресію чимало українців опинилися за межами країни, пише 24 Канал.
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Військовий облік за кордоном
Точної кількості наразі нема, але мовиться приблизно про 7 – 8 мільйонів людей. Більшість з них – жінки, діти та літні люди, проте, серед біженців є й чимало чоловіків призовного віку.
Зазначимо, що чимало громадян України працювали за кордоном і до 24 лютого. До 2023 року вони фактично були в такий собі "сірій зоні". Постанова Кабміну № 1487 намагається розв'язати й це питання.
Військовий облік серед українців за кордоном вестимуть дипломатичні відомства, вони будуть також "сприяти поверненню" військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації.
Як саме відбуватиметься цей процес – наразі невідомо, відповідний механізм у постанові Кабміну не прописаний. 24 Канал окремо звернувся за коментарем до МЗС щодо того, як буде діяти цей військовий облік у дипустановах. Наразі очікуємо на відповідь.
Як він буде відбуватися
- Якщо громадяни, які перебувають за кордоном досягли призовного віку і не мають відстрочки, або не звільнені від призову на строкову військову службу, закордонні дипломатичні установи України мають повідомляти їм про початок чергового призову громадян України на строкову службу.
- Протягом 7 днів після того, як громадянин України стає на консульський облік за кордоном (або знімається з нього) дипустанова має повідомити про призовника, військовозобов'язаного або резервіста відповідним районним або міським ТЦК і СП, органам СБУ або підрозділам Служби зовнішньої розвідки України (за місцем їхнього перебування на військовому обліку).
- Дипустанови мають вести списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і стоять на військовому обліку. Такі списки дипломати зберігатимуть протягом 5 років (у формі зазначаються особисті дані, адреса проживання за кордоном, дата взяття на консульський облік чи зняття з нього та орган в Україні, в якому громадянин перебуває на військовому обліку).