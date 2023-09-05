Військовий облік жінок з 1 жовтня: кого саме він стосується

5 вересня 2023, 08:39
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Уже з 1 жовтня частина жінок в Україні мають ставати на військовий облік. Втім, це ще не означає мобілізацію.

Хто саме з жінок має стати на відповідний облік, закріплено в Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу". Про це пише 24 Канал.

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Що треба знати про військовий облік жінок

Так-от, у частині 11 статті 1 цього Закону зазначено: "Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних".

Окрім того, закріплено, що всі інші жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, беруться на військовий облік лише за власним бажанням.

Перелік таких професій затверджений Наказом № 313. Зокрема, йдеться про жінок юристок, психологинь, ветеринарок, бухгалтерок, програмісток, працівниць банківської системи тощо. 

Якщо відкрити зазначений перелік, то жінки більшості професій підлягають взяттю на військовий облік, але за їхнім бажанням,
зазначила адвокатка Марина Бекало.

Зверніть увагу! Раніше юрист Владислав Юрчак розповів, що 30 грудня 2022-го Кабінет Міністрів схвалив "Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів". Він передбачає перехідний період терміном на 3 роки для жінок з медичною спеціальністю.

Таким чином, починаючи з 2026 року вони будуть поставлені на військовий облік. Натомість жінки, що порушать цю вимогу, не зможуть працевлаштуватися за фахом вже з початку 2027.

Автор: Юлія Лобурак