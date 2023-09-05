Військовий облік жінок з 1 жовтня: кого саме він стосується

Уже з 1 жовтня частина жінок в Україні мають ставати на військовий облік. Втім, це ще не означає мобілізацію.

Хто саме з жінок має стати на відповідний облік, закріплено в Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу". Про це пише 24 Канал.

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Що треба знати про військовий облік жінок

Так-от, у частині 11 статті 1 цього Закону зазначено: "Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних".

Окрім того, закріплено, що всі інші жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, беруться на військовий облік лише за власним бажанням.

Перелік таких професій затверджений Наказом № 313. Зокрема, йдеться про жінок юристок, психологинь, ветеринарок, бухгалтерок, програмісток, працівниць банківської системи тощо.

Якщо відкрити зазначений перелік, то жінки більшості професій підлягають взяттю на військовий облік, але за їхнім бажанням,

– зазначила адвокатка Марина Бекало.

Зверніть увагу! Раніше юрист Владислав Юрчак розповів, що 30 грудня 2022-го Кабінет Міністрів схвалив "Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів". Він передбачає перехідний період терміном на 3 роки для жінок з медичною спеціальністю.

Таким чином, починаючи з 2026 року вони будуть поставлені на військовий облік. Натомість жінки, що порушать цю вимогу, не зможуть працевлаштуватися за фахом вже з початку 2027.