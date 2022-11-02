Військовий облік жінок: як він відбувається та для кого обов'язковий

Українські парламентарі підтримали закон, що дозволяє жінкам ставати на військовий облік лише за їхнім бажанням. Однак є певні винятки.

Про всі тонкощі закону про мобілізацію жінок читайте у матеріалі 24 каналу.

​Важливо Мобілізація жінок переноситься на рік: кому треба буде ставати на облік і чи буде це добровільно

Головне про мобілізацію жінок

У законі мовиться, що жінок, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, беруть на облік військовозобов'язаних за власним бажанням. Водночас вони мають бути придатними до служби за станом здоров'я та віком.

В ухваленому законі залишилася норма про обов'язковий військовий облік для медичних працівників.

Чи потрібно Україні мобілізувати жінок

У Міноборони пояснили, що зараз в Україні немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на обліку. Водночас в українській армії залишається потреба у фахівцях у сферах:

медицини,

радіотехніки,

харчових технологій.

Що цьому передувало

З 1 жовтня 2022 року в Україні мали запровадити процедуру взяття жінок на військовий облік за оновленим переліком спеціальностей. Список відразу піддали критиці, адже, відповідно до нього, представниці більшості популярних професій ставали військовозобов'язаними. Зокрема програмісти, журналісти, музиканти, працівники ресторанів та готелів, маркетологи та рекламники.

6 вересня міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування взяття на облік жінок відповідних професій та спеціальностей на рік – до 1 жовтня 2023 року. Вже 7 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок, а 21 жовтня його підписав президент Володимир Зеленський.

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