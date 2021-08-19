Військовий оркестр США прибув до Києва на святкування Дня Незалежності України

Оркестр Військово-повітряних сил Сполучених Штатів прибув до Києва з нагоди 30-річчя Незалежності України. Музиканти візьмуть участь у кількох святкових заходах.

Грандіозне святкування у столиці відбудеться 24 серпня. У Посольстві США заявили, що американська підтримка України в її прагненні відстояти свій суверенітет та зберегти незалежність наразі є сильнішою, ніж будь-коли.

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Військовий оркестр США прибув в Україну на святкування Дня Незалежності

Учасники оркестр ВМС США в Європі розповіли, що раді долучитися до урочистих заходів з нагоди 30-ї річниці Незалежності. Вони також з нетерпінням чекають їхніх музичних та військових колег зі всієї України.

Ми налагоджуємо унікальні зв'язки завдяки музиці та сподіваємося на зміцнення наших партнерських відносин під час виступу для народу України,

– зазначив старший сержант Метью Еріксон.

Старша сержантка та кларнетистка Меган Янковскас пригадала, що вже брала участь разом з українськими музикантами в міжнародному фестивалі "Сонячні кларнети". Тому рада знову повернутися до нашої країни.

"Для мене велика честь бути часткою цієї багатонаціональної події з нагоди святкування 30 років Незалежності України", – підкреслила вона.

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Текст публікації пресслужби Посольства США в Україні

Ласкаво просимо до Києва учасників оркестру ВПС США в Європі (USAFE), які щойно прибули на відзначення 30-ї річниці незалежності України! Американська підтримка України в її прагненні відстояти свій суверенітет та зберегти незалежність сильніша, ніж будь-коли.

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