Військовий оркестр США прибув до Києва на святкування Дня Незалежності України
Джерело:Посольство США в Україні
Оркестр Військово-повітряних сил Сполучених Штатів прибув до Києва з нагоди 30-річчя Незалежності України. Музиканти візьмуть участь у кількох святкових заходах.
Грандіозне святкування у столиці відбудеться 24 серпня. У Посольстві США заявили, що американська підтримка України в її прагненні відстояти свій суверенітет та зберегти незалежність наразі є сильнішою, ніж будь-коли.
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Військовий оркестр США прибув в Україну на святкування Дня Незалежності
Учасники оркестр ВМС США в Європі розповіли, що раді долучитися до урочистих заходів з нагоди 30-ї річниці Незалежності. Вони також з нетерпінням чекають їхніх музичних та військових колег зі всієї України.
Ми налагоджуємо унікальні зв'язки завдяки музиці та сподіваємося на зміцнення наших партнерських відносин під час виступу для народу України,
– зазначив старший сержант Метью Еріксон.
"Для мене велика честь бути часткою цієї багатонаціональної події з нагоди святкування 30 років Незалежності України", – підкреслила вона.
До Києва прибув оркестр військово-повітряних сил США: дивіться відео
Текст публікації пресслужби Посольства США в Україні
Ласкаво просимо до Києва учасників оркестру ВПС США в Європі (USAFE), які щойно прибули на відзначення 30-ї річниці незалежності України! Американська підтримка України в її прагненні відстояти свій суверенітет та зберегти незалежність сильніша, ніж будь-коли.
Святкування 30-ї річниці Незалежності: останні новини
- У Києві триває підготовка до видовищного святкування Дня Незалежності України. 24 серпня відбудуться масштабні паради, під час яких військові продемонструють свою потужність на землі, на воді й у повітрі.
- Близько 15:00 18 серпня у столиці почали перекривати дороги, аби забезпечити проїзд колонам військової техніки.
- У Львові також 19 й 21 серпня перекриють частину Стрийської вулиці через репетицію маршу за участі військовослужбовців ЗСУ.