Не залишу їх у спокої, – військовий "роздавав повістки" у центрі Варшави

У мережі вірусним став ролик, як український військовий "роздає повістки" у центрі Варшави. Журналісти з'ясували, що на відео – захисник Павло Якімчук.

Наразі герой перебуває у польській столиці на реабілітації. Захищаючи Україну від російських окупантів у Херсонській області, він отримав поранення.

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У Польщі Якімчук зняв жартівливе відео. На опублікованих кадрах "ухилянтів" начебто вже почали ловити у Варшаві. Воїн зізнався, що хотів потролити тих, хто ухиляється від мобілізації й незаконно виїхав за кордон.

За короткий час відео набрало майже мільйон переглядів. Якімчук пояснив: ті, хто незаконно виїхав, заплативши, не мають думати, що можуть "ходити і почуватися безпечно". Після відео воїн обіцяє вигадати ще щось креативне.

Я не залишу їх у спокої, я буду всіляко їх підстьобувати,

– заявив герой.

Воюватимуть – усі

Раніше парамедикиня Аліна Михайлова зауважила, що воюватимуть усі. Наразі є шанс обрати, з ким поруч воюватимеш. Обрати батальйон до душі та зустріти людей, з якими розділяєш спільні цінності. Окрім того, не потрібно відтягувати до останнього з навчанням.

Також Михайлова зауважила, що ЗСУ потребують, зокрема, представників цивільних професій. Наприклад,Ю бухгалтерів.