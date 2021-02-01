Військовий переворот у М'янмі: надзвичайний стан у країні буде цілий рік

Канцелярія президента М'янми вранці 1 лютого оголосила про запровадження надзвичайного стану. Тривати такий режим повинен упродовж наступного року.
Джерело: Сіньхуа
Раніше у М'янмі військові заявили про захоплення влади. Крім того, було затримано деяких керівників уряду, включно з президентом Він М'їном і державним радником Аун Сан Су Чжі.
До теми Затримали президента: у М'янмі стався військовий переворот, – ЗМІ
Режим надзвичайного стану у М'янмі: що відомо
- Відповідну заяву підписав віцепрезидент М'їн Шве. Після затримання президента він виконує обов'язки очільника держави.
- У документі також мовиться, що влада у М'янмі передадуть головнокомандувачу армією національної оборони Мін Аун Хлаїну. Натомість М'їна Шве призначили виконуючим обов'язкіа президента.
Що цьому передувало
- В листопаді 2020 року в М'янмі відбулися загальні вибори. Переконливу перемогу на них здобула партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію".
- Але військові заявили, що вважають вибори сфальсифікованими. Також вони пригрозили "вжити заходи".
- На цьому тлі виникли побоювання в ймовірності державного перевороту, але Збройні сили країни пообіцяли дотримуватися чинної Конституції.
- Але, схоже, військовий переворот усе ж відбувся. Вранці 1 лютого військові на державному телебаченні повідомили, що затримали керівництво країни, Сталося це власне через махінації на виборах.
- Одразу після в країні відімкнули мобільний зв'язок і інтернет. Також не працює телебачення, окрім одного каналу, що належить військовим.
- За словами західних кореспондентів, на вулицях столиці Найп'їдо та найбільшого міста Янгона можна помітити солдат.
- Речниця Білого дому Дженніфер Псакі зазначила, що Сполучені Штати стежать за подіями в М'янмі.
- Водночас занепокоєною подіями в країні є Австралія. Тут наголосили, що вони давно підтримують М'янму та демократичні перетворення в країні, а також закликали відпустити затриманих.
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Де розташовується М'янма: карта