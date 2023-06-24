Росгвардію відправили перехопити вагнерівців: як Росія готується до "походу Пригожина"

Євгеній Пригожин увечері 23 червня заявив, що 25 тисяч вагнерівців готові "йти розбиратися". Реальних дій наразі не було. Водночас у Росії – вже тривожненько.

У Кремлі заявили, що Володимир Путін "в курсі". У "бункерного діда" заявили, що начебто вживають усі необхідні заходи. Тим часом російські телеграм-канали повідомляють, що на вулиці Ростова витягнули техніку росгвардії, інформує 24 Канал.

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Що кажуть в "Атеш"

Рух "Атеш" повідомив, що росгвардію відправили перехопити вагнерівців.

Росгвардія вирушила на перехоплення "Вагнера". Агенти руху "АТЕШ" із ростовської Росгвардії повідомляють, що всім видали бойову зброю та орієнтування на машини, на яких можуть пересуватися бойовики Вагнера. Наказ стріляти на поразку у разі найменшого непокори,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, в "Атеш" заявили, що вагнерівці могли переодягнутися у російських військових.

Найтривожніше – у Ростові

Зокрема, майже у самому центрі міста помітили БТРи. А загалом "все йде за планом". Настільки, що, за даними ЗМІ, у місті запровадили план "Фортеця".



БРТ у Ростові / Фото з мережі

Кажуть, що вже є наказ привести у повну бойову готовність підрозділи міністерства внутрішніх справ та нацгвардію. Водночас все намагаються робити "по тихому".

Також повідомляють, що у Ростові "Тиграми" перекривають дороги.



У Ростові "нічого не відбувається" / Фото з мережі



Атмосфера вечірнього Ростова / Фото з мережі Водночас у DeepState зауважують, що автори фото намагаються створити ілюзію, начебто у місті – багато БТРів, знімаючи один з різних ракурсів. "У підсумку це лише дві одиниці військової техніки і невідомо, чи стояли вони там раніше. Можливо це частина регулярної росгвардії яка там перебуває постійно", – мовиться у повідомленні.