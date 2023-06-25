370 тисяч клоунів та 100 тисяч дизлайків: Пригожина висміяли після заяви про відвід найманців

Ватажок найманців з ПВК "Вагнера" надто швидко та раптово згорнув свій "марш справедливості". Те, як вчинки Євгенія Пригожина контрастують з його словами, викликало багато негативної реакції з боку інтернет-користувачів.

Євгенія Пригожина висміяли у власних соцмережах після того, як він відмовився від перевороту у Росії, який сам же й організував. Ватажка ПВК "Вагнера" засипали негативними реакціями, передає 24 Канал.

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"Кухар" Путіна став посміховиськом в інтернеті

Пригожин опублікував у своєму телеграм-каналі голосове повідомлення. Ватажок найманців спробував пояснити, чому заколот скасовується. Він заявив, що ПВК "Вагнера" буцімто хотіли розформувати. Тим самим "кухар" Путіна підтвердив прямий зв'язок угруповання бойовиків з Кремлем, який Москва постійно заперечувала.

Він також заявив, що його найманцям залишалося 200 кілометрів до столиці країни-агресорки. Пригожин натякнув, що 24 червня ніхто з його бойовиків нібито не був поранений чи вбитий і тому він хоче уникнути кровопролиття, момент для якого вже тоді наставав.

Ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку у польові табори, згідно із планом,

– підсумував Пригожин.

Це викликало негативну реакцію у користувачів соцмереж. Вони почали ставити дизлайки та реакції з клоунами під його повідомленням. Їхня кількість поступово зростає.



Пригожин отримав багато негативних реакцій / Скриншот соцмереж

Яка доля чекає на ватажка найманців

Нагадаємо, Кремль все пробачив Пригожину та закрив усі кримінальні справи проти нього. Після цього ватажка бойовиків вислали у Білорусь.

Однак Пригожина могли пробачити тільки на словах. Західні аналітики вважають, що попри це Путін все одно накаже його ліквідувати.

Схожу думку висловив й радник голови ОП Михайло Подоляк. Він впевнений, що Пригожина знищать, адже той принизив Росію та диктатора Путіна.

, на початку заколоту ватажок найманців обіцяв знищувати усіх, хто чинитиме опір вагнерівцям. Також Пригожин казав, що 25 тисяч його бойовиків буцімто готові померти.