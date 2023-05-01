Бабуся не одразу впізнала онука-військового, який прийшов з квітами: відео зворушливого моменту

Бабуся не одразу впізнала свого онука-військового. Боєць прийшов до неї з квітами, проте літня жінка ще деякий час розглядала квіти, не зрозумівши, хто їх подарував.

Зворушливе відео в мережі виклав сам військовий. Найімовірніше, він захищає Україну на Сході, адже публікує ролики у формі, на полі, з технікою.

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Мережу розчулив ролик, як військовий приїхав до бабусі

На кадрах видно, як літня жінка сидить за столом у той момент, коли боєць дарує їй квіти. Бабуся військового ще деякий час мовчки розглядає квіти, поки чоловік усміхається. Він також розставив для обіймів руки, поки бабуся ще навіть не розуміла, хто перед нею.

Очевидно, жінка, яка сиділа з боку, пояснила, що це ж її онук. Тоді бабуся кинулась обіймати рідного захисника.

Зворушливий момент зустрічі бабусі зі внуком-військовим: дивіться відео, яке неможливо дивитись без сліз

Мережу розчулило ще одне відео зустрічі бійця з бабусею

Державна прикордонна служба України оприлюднила відео, на якому військовий, ймовірно – прикордонник, повернувся додому до бабусі. Відео цієї зустрічі неймовірно зворушливе. Його також неможливо дивитись без сліз.

Довгоочікувана зустріч військового з бабусею: дивіться відео

Окрім цього, військовослужбовець Збройних Сил України присвятив колискову своєму новонародженому синові.

Боєць Олег Берестовий опублікував відео, на якому співає пісню малюкові. Дитинка при цьому заснула на татовій гітарі. Переглянути зворушливе відео можна за посиланням.