На Хмельниччині військовий міг поранити дитину з кулемета, коли збивав "Шахед"

Наприкінця серпня внаслідок роботи ППО міг постраждати 12-річний хлопчик. Це сталося під збиття російських ударних дронів над Хмельниччиною.

Про інцидент йдеться в ухвалі суду від 16 жовтня.

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Що відомо про поранення дитини на Хмельниччині

Зазначається, що подія трапилася 27 серпня. Тоді очільник ОВА Сергій Тюрін вранці повідомив, що над областтю було збито 4 безпілотники. Також посадовець сповістив, що внаслідок атаки поранень зазнав 12-річний хлопець. Він отримав рвану рану правого стегна та невідкладно був госпіталізований до лікарні.

Того ж дня до ДБР зателефонували й розповіли, що невстановлений військовослужбовець о 10:32 ранку порушив правила поводження зі зброєю, коли збивав "Шахеди". Через це куля великокаліберного кулемета ППО ЗСУ поранила малолітнього хлопця. Опісля дитина проходила лікування у медзакладі в Хмельницього.

Реагуючи на це повідомлення, слідчий ДБР звернувся до суду, аби отримати доступ до медичної картки хлопця та його рентгенограм. Правоохоронець пояснив, що без цих документів неможливо оцінити ступінь тяжкості поранення, його причини та давність. Крім того, слідчий навів докази, що ці документи можуть знищити.

Суд постановив задовольнити його прохання і дав йому дозвіл на отримання документів.

До слова, нещодавно повідомлялося, що у Мукачеві чоловік вдарив співробітника ТЦК пляшкою по голові та намагався втекти.