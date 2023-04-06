Наказав відступати, а сам лишився: як військовий "Чупс" врятував побратимів ціною власного життя

Українські військові – справжні герої. Історію одного з них, з позивним "Чупс", ми розповімо далі. Він ціною власного життя не дозволив окупантам просунутися вперед.

Він мужньо взяв на себе російських загарбників, щоб урятувати життя побратимів. Сталося це під час виходу з одного з окупованих населених пунктів, де він виконував бойове завдання.

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"Прівєт, п***ри!"

Військовий, який і поділився цією історією, зауважив, що до операції готувалися впродовж двох тижнів. Щоденно наші захисники проводили дорозвідування, а також коригували план. А все тому, що це було перше завдання, під час якого він спостерігав і керував групою на відстані. А на місці командиром був "Чупс".

На останньому своєму завданні "Чупс", який був розвідником-сапером, відмінно виконав свою роботу. Втім, як і на всіх інших. І саме під час виходу з населеного пункту він з побратимами натрапив на ворога. Група прийняла бій.

Згодом "Чупс", як командир, котрий відповідає за кожного свого бійця, наказав усім зі своєї групи відступати. Сам же він залишився, щоб затримати загарбників. По раціях передавали, що командир хоче замінувати територію, а через деякий час взагалі все стихло.

Мабуть, вічність його рація не відповідала. Потім увімкнулась. Ми чули на відстані окупантів, що зверталися до "Чупса" та наказували йому кинути зброю. Знову тиша. І останні слова "Чупса": "Ну прівєт, п***ри". Вибух,

– йдеться у дописі про командира.

Хлопці потім переглядали відео з дрона. Вони побачили у радіусі 50 метрів перегорнуту землю та майже 15 знищених окупантів. Але група, на жаль, повернулася без "Чупса", а сам бій практично відразу закінчився після потужного вибуху.

У мужнього захисника України залишився синочок і дружина. На жаль, їм він уже не зможе зателефонувати та розповісти, як він.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним і близьким полеглого героя! Вічна пам'ять захиснику нашої держави!