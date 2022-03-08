Військовий з позивним "Поет" передав ніжні слова привітання коханій, мамі та доньці з передової

У Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир військовий Роман із позивним "Поет" написав своїй коханій, мамі та доньці зворушливого вірша.

Наразі юнак перебуває на передовій та захищає українські землі від окупантів.

Увага Нищите окупантів на передовій, захищаєте свої міста, – у ГУР привітали українських жінок

Вірш "Поета" з передової

Кохана. Мама. Донечка. Прийміть

Мої вітання з найтеплішим святом.

Бажаю вам щасливих літ багато,

Нехай в душі лише любов бринить.

Пробачте, любі, що не уберіг,

Вас від жахів війни і лихоліття.

Я присягаюсь, що усе це сміття

Я вимету мітлою за поріг.

За кожну зморшку, за сльозу, за біль,

Помщуся і сторицею віддячу.

Тож побажайте нам і сил, і вдачі

Щоб ми захищені ішли завжди́ у бій.

Тепер я знаю, що у світі всім

Наші жінки не просто красивіші,

А найміцніші духом, найсильніші!

І поруч з військом захищають дім.

Реакція українців

Творчість молодого воїна дуже сподобалася українцям. На сторінці у фейсбуці вони залишили багато зворушливих коментарів та попросили повертатися живим. Ось деякі із них:

"Найкращий подарунок, поверніться всі живі і здорові. Ви найкращі, ви наша гордість".

"Тільки поверніться. Нам ще народжувати від вас. На руках хто нас буде носити. Всі жінки з вами від малечі до старенької бабусі. Ви це відчуваєте. Віримо у вас".

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