Проломав дах, але залишився живим: військовий пролетів понад 4 кілометри з нерозкритим парашутом
Джерело:Independent
Британський десантник пролетів 4 500 метрів з парашутом, який не розкрився. Він пробив дах будинку, але, на щастя, залишився живим.
У Каліфорнії парашутисти тренувалися стрибати з висоти в 5 кілометрів. Водночас парашут потрібно було розкрити на відстані менше, ніж кілометр від землі.
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Що сталось
В одного з десантників не розкрився основний парашут – для запасного часу не залишилось. В результаті він пролетів 4,5 кілометри та пробив дах житлового будинку.
Першу допомогу чоловікові надала сусідка. Як виявилось пізніше, вона була медсестрою. Військовий отримав травми середньої тяжкості. Наразі він перебуває в лікарні і вже одужує.
Парашутист пробив дах будинку / Фото KSBY
Як чоловікові вдалось вижити
Для того, аби досягнути максимальної швидкості (200 кілометрів на годину), в середньому парашутисту потрібно 12 секунд при падінні з висоти 4 500 метрів. Можливо, військовому допоміг вижити запасний парашут, який був напіврозкритий. Відтак швидкість десантника могла знизитись.
Чоловікові пощастило, що він не впав на меблі чи побутові прилади, адже їх у кімнаті було вдосталь. Відзначимо, що будівлі завдано мінімальних збитків. З пошкоджень – лише дах із черепиці та стеля з гіпсокартону.
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