Спецоперація "Очерет": як росіянин підірвав штаб з офіцерами "шторм Z" і перейшов на бік України

Легіон "Свобода Росії" та державний проєкт "Хочу жить" оприлюднили деталі операції під назвою "Очерет". Внаслідок неї російський військовий підірвав штаб офіцерів батальйону "Шторм Z".

Також військовослужбовець Росії перейшов на бік України. У ГУР МО розповіли деталі цієї спецоперації.

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Результати спецоперації "Очерет"

Внаслідок успішної операції проєкту "Хочу жить" і Легіону "Свобода Росії" під назвою "Очерет" військовослужбовець російської армії підірвав штаб офіцерів батальйону "Шторм Z" і перейшов на бік України,

– повідомили в ГУР.

Там розповіли, що взимку 2024 року російський пілот FPV з позивним "Сільвер" вийшов на зв'язок із Легіоном "Свобода Росії".

Спеціальна операція "Очерет": дивіться відео

Росіянин розповів, що стало причиною, аби співпрацювати з Україною. Так, піти на співпрацю з Україною росіянина, за його словами, спонукали систематичні воєнні та інші злочини командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в окупаційному підрозділі.

"У межах взаємодії з російським військовослужбовцем Україна змогла отримати цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри ворога на конкретному напрямку фронту", – додали в розвідувальному відомстві.

Згодом у зручний момент "Сільвер" кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу "Шторм Z"", де спав його комбат та інші офіцери російської армії.

Там десь 15 людей було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули,

– розповів він.

Після того, як виконав свою справу, він утік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію.



В ГУР МО України розповіли, що сьогодні російський доброволець став рекрутом Легіону "Свобода Росії", "аби боротись зі злочинним путінським режимом".

Російський військовий перейшов на бік України: дивіться відео