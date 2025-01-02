Її не зупиниш: воїн розповів про жахливу тактику росіян на 2 ключових напрямках

Для росіян пріоритетними наразі є 2 напрямки на фронті. Туди противник скеровує основні зусилля, буквально зносячи все вщент.

Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що на обох напрямках росіяни діють абсолютно однаково.

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Тактика росіян на Курщині й Донеччині

Сазонов зазначив, що всі резерви Росії зараз йдуть на 2 напрямки – Курщину та Донеччину, куди можна віднести, зокрема, Покровський і Курахівський напрямки. У Курській області російські військові працюють так, як чинили на Донеччині.

Боєць розповів, що понад місяць тому його група тримала оборону, працювала з невеликого хутора на 3 будинки. На ці будівлі росіяни скинули 4 КАБи, після чого там не залишилось нічого. Наші воїни врятувалися завдяки тому, що були в підвалі, а автівку, якою потім поїхали, ховали доволі далеко.

Він зауважив, що КАБи є великою проблемою, адже літак їх скидає, не заходячи в зону дії нашої ППО. Росіяни КАБами зносять усе вщент – аж до цеглини. Потім невеликими групами заходить їхня піхота, хоч після всього там уже немає де закріпитися.

Її (керовану авіабомбу – 24 Канал) не зупиниш, тому що це залізна "болванка", РЕБ на неї ніяк не впливає. Тобто її можна збити суто фізично, це дуже важко,

– сказав військовий.

Водночас він зауважив, що ударів КАБами останнім часом поменшало. Ймовірно, це завдяки тому, що Сили оборони стали бити далекобійними ракетами по складах загарбників. Це є найкращим інструментом боротьби із КАБами.

Чому росіяни вчиняють самогубства

Військовий розповів, що є чимало випадків, коли російські військові накладають на себе руки. Часто вони це роблять, щоб не здаватися у полон.

На його думку, російських загарбників психологічно "накручують". Зокрема, окупанти знімають відео, на яких фіксують, як страчують чи катують українських військовополонених. Так противник залякує своїх же солдатів.

Тобто їх "накручують" дуже сильно пропагандою, вони бояться полону,

– заявив Сазонов.

Адже, зауважив боєць, позаду на російських військових чекають кулемети із загороджувальних загонів, а попереду – українські бійці. Тому окупантів залякують, щоб не було масового здавання у полон.