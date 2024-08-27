Ініціатива за нами: військовий розповів про успіхи на Харківщині

На Харківщині тривають високоінтенсивні бойові дії. Ініціатива зараз перебуває на боці Сил оборони України.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що ворог формує додаткові сили, аби підтримувати високу інтенсивність бойових дій на Харківському напрямку. Силам оборони України ефективно знищують окупантів. Вдається влучати по ворожих підрозділах і на території Росії.

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Яка ситуація на Харківщині

Як наголосив військовий, ворог не має успіхів на цьому напрямку. Як тільки вдається сформувати потрібні передумови, українські захисники одразу вибивають окупантів з позицій. Однак це лише половина справи. Далі потрібно закріпитися. У такі моменти ворог інтенсивно залучає артилерію та безпілотники

Але так чи інакше Сили оборони мають певні успіхи. Зокрема на передньому краю вдається вибивати ворога з позицій та надійно закріплятися,

– наголосив Федоренко.

На ситуацію на Харківщині позитивно вплинули події у Курській області. Зараз фіксують меншу кількість ударів керованими авіабомбами. Також ворог змушений перекидати різні підрозділи на територію Курської області.

Важливо продовжувати допомагати нашим захисникам. Держава старається забезпечити військових тими ж дронами, але цього недостатньо.

Інтенсивність бойових дій надзвичайно висока та шалена. Держава повністю не зможе перекрити необхідний запит від Сил оборони щодо засобів БпЛА. Для того, щоб забезпечити необхідну мінімальну потребу для якісної оборони та проведення ударно-штурмових дій, потрібні три складові. Українська держава, українська нація та наші партнери. Кожен дрон є надзвичайно важливим для нас,

– підкреслив Федоренко.