Навали росіян нескінченні, – боєць сказав, чи є просування ворога на Торецькому напрямку

Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на Торецькому напрямку. Близько місяця росіяни не мають позиційних просувань.

Такою інформацією з 24 Каналом поділився військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв, зазначивши, що росіяни все одно намагаються атакувати позиції наших бійців малими групами.

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Як діють росіяни на Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку, який ще називають Горлівським, дійсно були певні складнощі. Але вже понад місяць лінія фронту стабілізована.

Підрозділу Євгена Ієвлєва вдалося закріпитися на тій лінії оборони, яка дозволяє витримувати атаки ворога. Близько 3 тижнів окупанти не мають позиційних і тактичних успіхів.

Навали росіян нескінченні. Постійно залазять в посадки по 10 – 12 людей. Постійно мінометний та артилерійський шквал,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Крім того, ворог активно застосовує FPV-дрони. Проте не має успіхів на Торецькому напрямку.

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Зазначимо, аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували Курахівку та Шахтарське, і просунулися у щонайменше п'яти населених пунктах.