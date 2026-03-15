Ветеран відверто розповів, як вирішити проблему мобілізації

Мобілізація в Україні зіштовхується з проблемами. Ситуацію можливо виправити, але потрібен комплексний підхід.

Ветеран, лицар ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник розповів 24 Каналу, що починати потрібно з пропаганди. Необхідно пояснювати людям, що "або вони захищають свій дім, або завтра сюди прийде росіянин, і все буде як в Бучі".

Як вирішити проблему з мобілізацією?

За словами військового, також надзвичайно важливо провести ревізію рішень на полі бою. Адже життя солдатів має бути найвищою цінністю в армії.

Зараз приблизно 80% уражень на фронті йдуть через безпілотники. Але саме піхотинець створює той рубіж, який допомагає дроновим підрозділам нормально працювати. А вся система бою має бути направлена на те, аби зберегти життя солдата.

Також потрібно знизити мобілізаційний вік до 20 років. Це – моя думка. Загалом питання мобілізації є комплексним. Воно починається з пропаганди та закінчується збереженням життя на полі бою,

– сказав військовий.

Зверніть увагу! У Верховній Раді розповіли, що питання чітких термінів служби для військових обговорюють вже два роки. Але конкретного рішення поки немає.

