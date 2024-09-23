Військовий з собакою спав у тамбурі, бо його нібито не пустили в купе: Укрзалізниця відреагувала

У мережі з'явилося фото військового, що спав на підлозі в тамбурі. В Укрзалізниці повідомили, що чоловік сам обрав їхати в таким чином.

Про інцидент у фейсбуці написала очевидиця Катерина Білозерова, яка їхала з військовим одним потягом. Вона прикріпила фото та висловила обурення цією ситуацією.

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Подробиці скандалу

22 вересня Катерина їхала в потязі Одеса — Ковель та побачила, що у тамбурі спить військовий разом зі своїм собакою.



Військовий спав у тамбурі / фото зі сторінки Катерини

За словами жінки, провідниця сказала їй, що військовий їде з передової, однак їх не мають права пустити.

Люди які нас захищають, чотирилапі які їм в цьому допомагають, мають їхати в тамбурі на холодній підлозі 8 годин, тому що "фу пес" та існують певні обмеження. "Він їде з передової" сказала мені провідник. Але ми не маємо права їх пустити… Розпач... Гнів...Мат,

– написала вона.



Скриншот допису Катерини

Катерина звернулася до Укрзалізниці й у компанії відповіли, що їхати у тамбурі було вибором військового.

Вони повідомили, що військовослужбовець мав квитки разом із мамою на місця 46 і 48, але при посадці одразу попередив бригаду, що йому психологічно комфортніше їхати у тамбурі.

За словами представників компанії, і провідниця, і начальник поїзда неодноразово пропонували зайняти місце в купе, але "вибір військовослужбовців варто поважати нам усім".

Треба розуміти, що наші захисники можуть мати психологічні причини, щоб поводити себе дещо відмінно від інших пасажирів, наші бригади стикаються із цим щодня – стояння в тамбурах, небажання спати на постелі, окріп замість чаю та ін. Причини ми всі розуміємо, з часом це проходить, але потрібне терпіння й розуміння,

– додала Укрзалізниця.



Відповідь Укрзалізниці / скриншот зі сторінки Катерини

Коментарів самого військовослужбовця або його матері наразі не було.