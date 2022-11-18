Військовий, що виконує "Мелодію" Скорика на руїнах будинку, вразив іноземців: відео

Український військовий розчулив зворушливим виконанням композиції "Мелодія" Миколи Скорика. Він зіграв її на руїнах будинку.

Український захисник зіграв композицію на сопілці. Цей момент зафіксували на відео.

До речі Український військовий зіграв на скрипці на передовій: вірусне відео, яке розчулило мережу

Музика, яка рятує життя,

– мовиться у дописі.

Військовий зіграв "Мелодію" на руїнах: відео

Реакція іноземців

Виконання "Мелодії" зворушило мережу. Іноземці пишуть, що, коли приїдуть допомагати відбудовувати Україну, залюбки вивчатимуть українську музику. Наголошують, що українська культура – висока, вона не гине навіть на війні. Росіянам цього ніколи не зрозуміти.

Дякуємо, що ділитеся з нами своєю силою: хай живе Україна!

– пишуть користувачі мережі.

Також сподіваються на виступ захисника після війни. До речі, коментарі під дописом написані різними мовами. Зокрема, англійською, французькою та навіть тайською.

До речі, раніше вуличний музикант Мойсей Бондаренко, який зараз служить в ЗСУ, також зіграв на скрипці прямо на передовій. Він виконав зворушливу композицію Someone you loved шотландського виконавця Льюіса Капальді.

Також українські військові підкорили мережу треком про Херсон на мотив пісні Степана Гіги "Цей сон".

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