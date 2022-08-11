Військовий з високим званням публічно розкрив важливу інформацію про ЗСУ: ведеться слідство

Служба безпеки України розслідує витік інформації про плани ЗСУ, який стався через їх розкриття високопоставленим українським військових в інтерв'ю одному зі ЗМІ.

Міноборони та СБУ розпочали слідство

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Про те, чому не можна передчасно розголошувати деталі військової операції говорили уже багато разів. Тому, наразі з приводу цього факту ведеться слідство у встановленому законом порядку.

Увага У Міноборони пояснили, як коментарі "військових експертів" про дії ЗСУ грають на руку ворогу

Днями СБУ встановлено, що в інтерв'ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних Сил України, питань підготовки, організації ведення бойових дій,

– зазначила Маляр.

Вона наголосила, що Міноборони разом з СБУ працюють над запобіганням та протидією витоку важливої військової інформації – зокрема, через ЗМІ та інші публічні комунікації.

"Річ у тім, що виток такого роду інформації зриває плани ЗСУ, оскільки ворог коригує свої дії та використовує цю інформацію проти нас", – наголосила заступниця міністра.

Також на тему – СБУ викрила ексзаступника голови ГУР – він зливав все спецслужбам росії: дивитись відео