Військовий виступив за примусову евакуацію дітей з лінії фронту

У прифронтових містах та селах залишаються батьки із дітьми. Військовослужбовець 24 ОМБр закликає усіх евакуюватися, або хоча б подбати про захист дітей.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів військовослужбовець 24 бригади імені короля Данила із позивним "Оскар". Він також зазначив, що ті батьки, які не дбають про себе, мають піклуватись про власних дітей.

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Діти на лінії зіткнення є, це правда. Я не знаю, як назвати таких батьків. Адже діти не обирають, у якій сім’ї народитися. І це дуже боляче,

– каже "Оскар".

"Мені, як військовому, дуже бракує закону про примусову евакуацію, наприклад – бодай на 10 або 20 кілометрів від переднього краю, бо дуже шкода, коли снаряди прилітають у ті будинки, де є дітки", – зазначає військовослужбовець.

Повне інтерв'ю з українським захисником "Оскаром": дивіться відео

Чому евакуація важлива

Українська сторона проводила евакуацію, наприклад, з Попасної з кінця лютого й до кінця травня, поки була можливість. Після того, як росіяни загарбали місто, така можливість зникла.

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