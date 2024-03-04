Введення військового збору для ФОП і не лише: Гетманцев заявив, що Кабмін готує законопроєкт

У Кабінеті міністрів України готують новий законопроєкт. З його допомогою прагнуть забезпечити до державного бюджету додаткові надходження.

Детальніше про це розповів глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі телемарафону, пише 24 Канал. За його словами, урядовці прагнуть для приватних підприємців запровадити військовий збір.

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Прагнуть зібрати 44 мільярди гривень

Як зазначив Гетманцев, Міністерство фінансів працює над тим, щоб збільшити доходи державного бюджету. Ціль – додаткові 44 мільярди гривень. Прагнуть втілити це в життя завдяки:

збільшенню військового збору;

запровадження військового збору для ФОП, юридичних платників єдиного податку, певних видів операцій, пов'язаних з нерухомістю та ювелірними виробами.

Народний депутат зазначив, що у відомстві підготували комплекс пропозицій. Вони дозволять зібрати 44 мільярдів гривень до бюджету України.

І це Кабмін нам запропонує як законопроєкт. Уже в березні очікуємо на цей законопроєкт,

– додав Гетманцев.

Звернімо увагу, що 4 березня Міністерство фінансів України надало журналістам план мобілізації додаткових ресурсів державного бюджету у 2024 році.

Щоб державний бюджет поповнювався додатковими коштами, у відомстві прагнуть, щоб військовий збір надходив від ФОП, платників єдиного податку та інших.

Зауважимо, що Денис Шмигаль раніше розповідав, що Кабмін планує на оборонні потреби країни надавати додаткове фінансування. Цього вдасться досягнути завдяки продовженню аудиту, а також верифікації видатків.

Де візьмуть кошти на мобілізацію в Україні