Військовий передавав ворогу розвіддані про Сили оборони та об’єкти інфраструктури

Українські службовці продовжують викривати тих, хто працює на ворога. зокрема. вдалося затримати військового, який передавав інформацію росіянам.

За матеріалами ДБР судитимуть військовослужбовця, який передавав ворогу розвідувальні дані про Сили оборони та об’єкти інфраструктури. Про це пише 24 Канал із посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Мав проросійські погляди

У ДБР завершили розслідування у справі військовослужбовця, який збирав та передавав ворогу дані про дислокацію, чисельність, озброєння, маршрути пересування сил та засобів українських військових, а також відомості про об’єкти критичної та цивільної інфраструктури.

Ним виявився житель Херсонської області, який мав проросійські погляди. Він відкрито висловлював їх навіть під час повномасштабного вторгнення у російських соцмережах "Однокласники" та "ВКонтакте".

Він вирішив співпрацювати з Росією та вийшов на зав’язок з представником незаконного збройного формування так званої псевдореспубліки на Донеччині.

Фігурант через месенджер передавав інформацію ворогам. Зокрема, він передавав інформацію про цивільні об’єкти, що могли стати потенційними цілями окупантів.