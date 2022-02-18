Військовий злочин і ескалація, – Резніков про цинічні обстріли в Станиці Луганській

Російські найманці 17 лютого обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Олексій Резніков назвав це військовим злочином та ескалацією зі сторони Росії.

Відповідну заяву щодо обстрілів військами окупанта цивільних об'єктів на Донбасі очільник Міністерства оборони Олексій Резніков зробив 18 лютого у Верховній Раді під час години запитань до уряду, повідомляє 24 канал.

Читайте також У Раді виступила делегація Польщі й заслухають Резнікова та Шмигаля: онлайн-трансляція

Резніков про обстріл Станиці Луганської

Міністр зазначив, що зазвичай зі сторони бойовиків фіксували від 2 по 5 порушень перемир'я за добу, були дні, коли війська окупанта зберігали "тишу". Однак за добу 17 лютого ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 – зі забороненої мінськими домовленостями зброї.

Резніков наголосив, що, попри відкриття вогню по всій лінії зіткнення, головним об'єктом атаки стали цивільні будівлі.

Це військовий злочин і відверта провокація, про ймовірність якої ми неодноразово попереджали, як про можливий напрям ескалації,

– пояснив міністр.

Він додав, що переконаний, що однієї із причин цієї провокації саме 17 лютого було проведення засідання Радбезу ООН, яке було присвячене мінським домовленостям. Резніков звернув увагу, що це – традиційна тактика російської сторони.

Міністр нагадав, що Москва після цього поширювала фейк, що це нібито "Збройні сили України здійснили обстріл". Однак наголосив, що брехню держави-агресорки вдалося дуже швидко спростувати.

Він також запевнив, що Україна діяла відповідно до досягнутих домовленостей.

Резніков про обстріли Станиці Луганської: дивіться відео

Обстріли окупантів на Донбасі: коротко