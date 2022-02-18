Військовий злочин і ескалація, – Резніков про цинічні обстріли в Станиці Луганській
Російські найманці 17 лютого обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Олексій Резніков назвав це військовим злочином та ескалацією зі сторони Росії.
Відповідну заяву щодо обстрілів військами окупанта цивільних об'єктів на Донбасі очільник Міністерства оборони Олексій Резніков зробив 18 лютого у Верховній Раді під час години запитань до уряду, повідомляє 24 канал.
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Резніков про обстріл Станиці Луганської
Міністр зазначив, що зазвичай зі сторони бойовиків фіксували від 2 по 5 порушень перемир'я за добу, були дні, коли війська окупанта зберігали "тишу". Однак за добу 17 лютого ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 – зі забороненої мінськими домовленостями зброї.
Резніков наголосив, що, попри відкриття вогню по всій лінії зіткнення, головним об'єктом атаки стали цивільні будівлі.
Це військовий злочин і відверта провокація, про ймовірність якої ми неодноразово попереджали, як про можливий напрям ескалації,
– пояснив міністр.
Він додав, що переконаний, що однієї із причин цієї провокації саме 17 лютого було проведення засідання Радбезу ООН, яке було присвячене мінським домовленостям. Резніков звернув увагу, що це – традиційна тактика російської сторони.
Міністр нагадав, що Москва після цього поширювала фейк, що це нібито "Збройні сили України здійснили обстріл". Однак наголосив, що брехню держави-агресорки вдалося дуже швидко спростувати.
Він також запевнив, що Україна діяла відповідно до досягнутих домовленостей.
Резніков про обстріли Станиці Луганської: дивіться відео
Обстріли окупантів на Донбасі: коротко
- Російські найманці значно активізувалися 17 лютого. У результаті порушень режиму перемир'я постраждали 2 військових та 2 мирних жителів.
- Бойовики гатили по дитячому садочку та залізничній станції у Станиці Луганській, а також обстріляли ліцей та житлові квартали у Врубівці. У закладах у той час були діти та персонал.
- Міністерство закордонних справ України одразу ж відреагувало на обстріл. Там наголосили на серйозному порушенні мінських угод зі сторони Росії. Партнерів закликали негайно засудити інцидент.
- Володимир Зеленський назвав обстріл садка великою провокацією зі сторони проросійських сил.
- Захід також виступив зі засудженням дій окупанта та закликами припинити обстріли.